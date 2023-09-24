بالصورة - كايلي جينر بإطلالة خارجة عن المألوف في أحد عروض الأزياء

ميرنا وليد - بيروت - إرتدت عارضة الازياء العالمية كايلي جينر احد افخم اطلالاتها خلال عرض ازياء برادا في ميلانو، حيث ظهرت بفستان اسود قصير انيق ذو ياقة عالية وضعت فوقه طبقات ما لا يمكن وصفه إلا بأنه تنورة قصيرة مكونة من ستارة من البلورات الشفافة على شكل كمثرى.

تم وضع التنورة مثل الحزام، تلمع وتحدث ضجة الثريا كلما تتحرك جينر.

نسقت جينر مع هذه الاطلالة حذاء اسوداً ونظارات شمسية من نفس اللون، كما طبقت مكياجاً وردياً على خدودها ووضعت طلاء اظافر باللون الوردي الفاتح.



