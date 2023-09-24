أيتن عامر تصور "عنب" وتنتظر عرض الجزء الثاني من "عنبر 6"

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الفنانة المصرية أيتن عامر عن سعادتها بالاقبال الكبير على مشاهدة أغنيتها إكشف التي تلاقي اصداء ايجابية، وتشهد الفنانة موسماً ناشطاً إذ بدأت بتصوير فيلمها الجديد "عنب"، وهو من نوع الافلام الكوميدية ويشاركها في بطولته كل من نور قدري، محمود الليثي وتوني ماهر، إسلام إبراهيم، وضيوف الشرف بيومي فؤاد، سامي مغاوري، لطفي لبيب، ليلى عزالعرب، حسام داغر، محمود حافظ، حاتم صلاح، محمد حسني، طاهر أبوليلة، علوي الحسيني وعلي عفت.

الفيلم من تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور. ومن المنتظر الانتهاء من تصويره قريباً لطرح موعد عرضه. كما تنتظر عامر عرض الجزء الثاني من مسلسل عنبر 6.