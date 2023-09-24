ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل اللبناني طوني عيس صورة برفقة زوجته على صفحته الخاصة، حيث ظهرا من آثار بعلبك وهما يحتضنان بعضهما، وعلق عيسى على الصورة متغزلاً بزوجته: "يا جماعة المخلوقة دي عليها عيون.
.الله الله الله"، فردت عليه زوجته في التعليقات: "إنت و تاليّا عيوني و عمري و حياتي بحبكنّ لتخلص الدنّي".
الصورة حازت على عدد كبير من الاعجابات، وكان عيسى ظهر الاسبوع الماضي في حفل الموريكس دور حيث ادى اغاني برفقة الفنانة ألين لحود تحية الى الراحل المؤلف والمسرحي روميو لحود الذي غادرنا في 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - طوني عيسى في سياحة داخلية مع زوجته.. وهكذا يتغزل بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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