محمود حميدة يتحدث عن علاقة الممثل بالمخرج

ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري محمود حميدة فيديو جديد عبر صفحته الخاصة، يتحدث فيه عن علاقة المخرج بالممثل. وقال حميدة ان المخرج هو رب العمل اي ان المخرج هو من يعطي الارشادات ويدير الممثل و على الممثل ان يطيع اوامر المخرج. بعض الممثلين يعتقدون بأن لديهم سطوة معينة بسبب خبرتهم الطويلة ويجدون صعوبة في تلقي الاوامر من مخرج يصغرهم سناً ولكن المسألة لا تتعلق بالاعمار بل بالادوار في مكان التصوير.

ي​​​​​​ستعد محمود حميدة لحضور فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في نسخته ال ٣٩ بداية الشهر المقبل.

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