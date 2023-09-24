ميرنا وليد - بيروت - قدم الفنان السعودي راشد الماجد ديو مع الفنان العراقي وليد الشامي تحت عنوان "راسك فوق" وذلك احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ93. الأغنية من كلمات قوس وألحان نور الزين والتوزيع الموسيقي لسيروس. وتقول كلمات الاغنية: "اسمك الغالي .. صيتك العالي .. مايجي فبالي سوى انك نعمة الوالي .. همتك ترقى .. فوق ما نهقى .. دايماً تبقى السعودي اول وتالي .. وراسك فوق فوق فوق فوق .. يعلى بعد فوق فوق واعلى بعد .. يالأول اللي ما يناظر تحت ومايبالي .. السعودي ما هجد .. لآخر القمة صعد .. مايشابه له احد وانجومه تلالي .. اختي ووخيي .. كلهم زيي .. يابعد حيي ترانا مضرب امثالي .. نارنا حيّه .. وحضننا فيّه ..."

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - إحتفالاً باليوم الوطني السعودي .. راشد الماجد ووليد الشامي يطرحان "راسك فوق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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