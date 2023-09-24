رمضان 2024.. ناردين عبد السلام تكشف تفاصيل دورها في "ألف ليلة وليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل الفنانة ناردين عبد السلام، تصوير دورها بمسلسل "ألف ليلة وليلة" الذي يخوض بطولته الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضة في موسم دراما رمضان 2024.

أكدت "ناردين"، في بيان صحفي، أنها تجسد بالعمل شخصية جديدة عليها استفزتها للموافقة بتقديمها والإنضمام لأسرة المسلسل الذي تتشرف بالعمل معهم في هذه التجربة الدسمة فنيا.

وقالت ناردين، إن المسلسل يسلط الضوء على المشكلات الإجتماعية، وتحديات العلاقات الأسرية والعائلية، مشيرة إلى أن حكايات شهرزاد زوجة شهريار، ستحمل العديد من المفاجآت.

وأضافت، أن الجزء الجديد من المسلسل مختلف جذريا عن باقي الأجزاء السابقة المقتبسة عن رواية "ألف ليلة وليلة".

وأشارت ناردين، إلى أن العمل سيكون محور إهتمام النقاد، متمنية أن ينال دورها إعجاب الجمهور.

مسلسل" ألف ليلة وليلة" مأخوذ من أحد أشهر الروايات الأدبية وهي حكايات شهرزاد وشهريار.

ويخوض بطولته ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، سامي مغاوري، وناردين عبد السلام، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.