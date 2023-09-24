أحمد حاتم ينشر الأغنية الرسمية لفيلم "حسن المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان أحمد حاتم عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أغنية فيلم "حسن المصري"، والأغنية غناء علي لوكا، وتحمل اسم "ولا بختار".

وعلق حاتم: "ولا بختار الأغنية الرسمية لفيلم حسن المصري، 4 أكتوبر في السينما".

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية منهم فريال يوسف، مراد مكرم، إنتاج جابي خوري "أفلام مصر العالمية، وإخراج سمير حبشي.

ويعيش الفنان أحمد حاتم انتعاشة خلال الفترة الماضية حيث شارك بعدد من الأعمال منها فيلم "المطاريد" والذي تم عرضه مطلع العام الجاري.