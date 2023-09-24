تامر حسني يدعم رامي نادر بعد وصف أحد المتابعين له بـ "الكومبارس"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجه الفنان تامر حسني رسالة دعم للفنان رامي نادر بعدما وصفه أحد المتابعين بالكومبارس

وكتب تامر عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أستاذ رامي أنت فنان محترم وردك حقيقي راقي رغم تعرضك لكلام محبط إنت مردتش الإساءة بالاساءة و ده ليه اعتبار كبير أوي فوق ما تتصور عند ربنا قبل البشر".

وأضاف: "ممكن تكون جواك زعلت بس أكيد التعليق اللي زعلك ده ممكن يكون سبب في حاجة تفرحك قريب وهتشوف كلامي وأنا شخصياً مكنتش عارف أنك بتمرن تمثيل وعرفت من البوست ده وهبعتلك شباب يتمرنوا عندك وأتمنى أقابلك و أتعرف عليك ونفتح باب شغل مع بعض".

واستكمل: "أتمنى من الشاب اللي كتبلك كده أنه يراجع نفسه ومتحاولش يحبط حد تاني لأن الكلمة المحبطة فعلاً ممكن تموّت بجد ويكون تأثيرها أكبر من السلاح، التعليق السلبي اللي أي حد بيكتبه بمنتهى البساطة وهو في بيته بيضحك ممكن يكون سبب في قتل حد نفسياً أو يكون سبب في تدمير أسرة أو سبب في جرح روح كانت فرحانة ومتفائلة وبسببك كل ده اتهد، ربنا يوفقك يا فنان يا محترم".

واختتم حديثه: "يا شباب خلونا رحيمين على بعض عشان ربنا يرحمنا عشان كل ما بقيت رحيم في كلامك هتلاقي ربنا يسخرلك في عز زعلك و إحباطك ناس تفرح قلبك بالكلام الرحيم اللي يقويك على الدنيا".