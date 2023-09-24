"الجمال المصري" أحدث ظهور للفنانة هنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت "هنا" صور جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية مميزة مرتدية فستان باللون البيج ووضعت مكياج رقيق أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالآتي: "ماشاء الله، قمر والله، عسل، ربنا يحفظك يارب، جمالك".

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، مسلسل "سيب وأنا أسيب" ويشاركها البطولة الفنان أحمد السعدني.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، ساندي علي، دنيا سامي، فاطمة الكاشف، وعدد من الفنانين.