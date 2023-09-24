بالصور.. غياب نجوم الفن عن عزاء المخرج منير راضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- إسلام فاروق

أقيم مساء اليوم الأحد، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، عزاء المخرج الكبير منير راضي

وغاب نجوم الفن عن تقديم واجب العزاء، بينما حضر عدد من الأهل والأصدقاء وعلى رأسهم شقيقته الفنانة عفاف راضي وابنتها مي كمال

ورحل المخرج منير راضي عن عالمنا أمس السبت عن عمر يناهز ٨٠ عاما

المخرج منير راضي تخرج من قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما، بدأ حياته الفنية مساعد إخراج مع شقيقه المخرج محمد راضي

ومن أبرز أعمال المخرج الراحل: "فيلم هندي، زيارة السيد الرئيس، أيام الغضب، الشخص"