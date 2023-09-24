شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم حاسب تحلم للمخرج محمد ربيع يترشح لجائزتين فى universal film festival بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترشح الفيلم القصير حاسب تحلم، الذى طرح مؤخرًا، إلى جائزة أفضل كوميدى فى Universal Film Festival، كما ترشح مخرج الفيلم محمد ربيع إلى جائزة أفضل مخرج، ويقام المهرجان فى نيويوك بأمريكا من 29 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر.

وقال المخرج محمد ربيع، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مبسوط جدًا أن الفيلم يترشح على جائزتين أفضل فيلم كوميدى وأفضل مخرج فى المهرجانات العالمية حاجة كبيرة، وسعيد أن الفيلم بيحقق نجاحات على الصعيد الفنى بعد ما حقق نجاح جماهيرى بعد عرضه ونال عددًا كبيرًا من التعليقات الإيجابية على فكرة الفيلم والإشادة به وطول عمرى كنت بحلم أعمل فيلم الجمهور يحبه والنقاد يحبوها وده حققته فى حاسب تحلم".

فيلم "حاسب تحلم" بطولة محمود ماجد، والفنان أحمد خليل، والفنانة ليلى عز العرب، وأحمد جمال سعيد، وداليا شوقي، وبكري قباقيبي، وكمال الدبيكي وجيهان الشماشرجي ومهرة مدحت، وندى نادر، والعمل من تأليف محمود ماجد ومن إخراج محمد ربيع، ويظهر الفنان هشام ماجد كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

يعد فيلم "حاسب تحلم" هو أول تجربة مصرية تسافر نحو المستقبل لتجسيد حياة البشر بعد سنوات طويلة مع سيطرة السوشيال ميديا بشكل يهدد حياتهم، حيث يتحول حلم أي شخص لحقيقة تؤثر على واقعه، وتصبح الأفكار والأحلام بحد ذاتها جريمة يحاسب عليها حتى قبل تحقيقها، مع استحواذ كامل للعالم الافتراضي لمواقع السوشيال ميديا على اختيارات البشر وواقعهم ومستقبلهم.

فيلم "حاسب تحلم" يعيد الفنان الراحل أحمد خليل إلى الجمهور مرة أخرى بعد وفاته منذ عامين حيث رحل عن عالمنا في شهر نوفمبر لعام 2021، ويعتبر هذا العمل هو أخر أعماله الفنية الذى شارك فيها قبل وفاته، وكان سبب تأخره بسبب انتشار فيروس كورونا.