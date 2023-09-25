تعرف على موعد حفل تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي، يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر المقبل، ومن المقرر إقامتها في فندق الماسة بمدينة نصر

يذكر أن الفنان تامر حسني، أعلن عن تفاصيل تتعلق بألبومه الجديد مشيرًا أنه قسم أغانيه على مدار السنة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ومن ناحية أخرى عُرض لفنان تامر حسني مؤخرا بدور العرض السينمائي فيلم "تاج"، وشاركه البطولة: دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر وعدد من الفنانين، والفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.