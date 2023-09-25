ياسمين صبري: "أنا شخصية مرنة وطورت كتير من نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة ياسمين صبري إنها "طورت" كثيرا من نفسها خلال السنوات الماضية.

وأضافت "ياسمين" في برنامج الحكاية والذي يعرض على شاشة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا بحب السفر، وشغلي كله سفر مش التمثيل، أقصد الشغل التجاري والإعلانات اللي أنا سفيرة ليها والمجلات العالمية وكل ده بيبقى سفر"

وتابعت: "السفر بيخليك تحتك بجنسيات مختلفة وتخليك مرن، وأنا شخصية مرنة وتعرف تتعامل في كل المواقف، والسفر جزء من الحاجة اللي بتطورني، والجزء التاني إني بشتغل على نفسي كل يوم"

واستكملت: "لما باجي أتغدى مثلا بتفرج على محاضرات في علم النفس، أنا عايزة أتعلم وبستمتع بده، وبعمله وأنا مش مغصوبة وكأني بذاكر وحد معاقبني"