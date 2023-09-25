منى زكي بدون مكياج ورانيا يوسف جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إسراء عبد الفتاح

شاركت إسراء عبد الفتاح، متابعيها أحدث ظهور لها وهي برفقة ابنتها، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة".

عبير صبري

نشرت عبير صبري، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وسط كل مسؤوليات وضغوط الحياة والجري والسعي متنساش تعيش وتنبسط".

منى زكي

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بمكياج ناعم.

ياسمين رحمي

نشرت ياسمين رحمي، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بفستان أبيض قصير ولاقت تفاعل من الجمهور.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة" وظهرت بدون مكياج.

أيه سليم

نشرت أيه سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي في إحدى الكافيهات.

لجين عمران

شاركت الإعلامية لجين عمران أحدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة على شاطئ البحر برفقة حصان.

رانيا يوسف

خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار بإطلالة جريئة وظهرت فيها بفستان مكشوف، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى صورة جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت "بجمبسوت أبيض" وعلقت: "في مهرجان أفلام المرأة الشرقية والغربية".

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيه أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي "إنستجرام" من خلال خاصية "الإستوري".