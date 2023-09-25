بعدسات لاصقة خضراء.. ياسمين صبري تُثير إعجاب جمهورها في أحدث إطلالة… شكلها مختلف كثيرا! – صورة

كتب امير فتحي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 02:51 صباحاً - شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورًا جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت ياسمين صبري، بإطلالة أنيقة ومميزة جريئة وملفتة، مرتدية جمبسوت باللون الأبيض مع الأسود مجسم، وهو ما كشف عن جمالها وخصرها المنحوت.

ياسمين صبري بعدسات لاصقة لأول مرة

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة، ووضع العدسات اللاصقة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز ياسمين صبري بإطلالاتها الأنيقة الجريئة التي تثير الجدل حولها ، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا .

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالآتي: (أحلى واحدة، جمالك، قمر ماشاء الله، شكلك جميل في اللينسيز).

ياسمين صبري في انتظار فيلمها الجديد مع محمد إمام

تنتظر ياسمين صبري عرض “فيلم أبو نسب” مع محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم “أبو نسب” في إطار حيث يقدم محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب، ويعد هذا التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام.

فيلم “البعبع”

يُذكر أن عرض مؤخرًا للفنانة المصرية ياسمين صبري “فيلم البعبع” داخل سباق عيد الأضحى 2023 المنقضي.

شارك في بطولة فيلم البعبع أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

الخليج 365

الخليج 365

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