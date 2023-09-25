شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مسرحية حققت إيرادات مرتفعة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت عدد من العروض المسرحية حاجز المليون جنيه إيرادات، بعد نجاحها جماهيريا، وإقبال الجمهور عليها كان آخرها العرض المسرحى "طيب وأمير" الذى احتفل المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، بتخطيه المليون الأولى لإيراد المسرحية.

من جانبه أعرب المخرج خالد جلال، عن سعادته بنجاح العرض وتحقيق إيرادات عالية، مؤكدًا أن العرض وصل إلى المليون فى ليلة العرض الـ55، متمنيا لأسرة المسرحية ولكل مسارح الدولة المزيد من العروض الجيدة الهادفة التى تحقق نجاحا جماهيريا ونقديا وأعلى إيرادات ممكنة .

المسرحية من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان ياسر الطوبجى، تعرض في تمام الثامنة والنصف مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل الأسبوع، وهى عن تراث الريحانى وبديع خيرى، كتابة أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر .

"طيب وأمير" البطولة للفنانين "هشام إسماعيل، عمرو رمزى، تامر فرج، شيماء عبدالقادر، أحمد السلكاوى، شريف حسنى، نهى لطفى، محمود فتحى، وفاء عبد الله، رشا فؤاد، جلال الهجرسي، فهد سعيد، مجدى عبد الحليم، رانيا النجار، محمد يوركا، أحمد النمرسى، محمود الهنيدى"، ديكور د.حمدى عطية، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار طارق على، ملابس أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنى، إضاءة أبو بكر الشريف .

ليلة من ألف ليلة

وكانت قد حققت مسرحية «ليلة من ألف ليلة» للنجم يحيى الفخرانى والمخرج محسن حلمى، إيرادات ضخمة لم تحدث في تاريخ مسرح الدولة، حيث وصلت إلى 7 ملايين جنيه، حسب تصريحات سابقة للفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومي.

تدور أحداث القصة حول الشحات (يحيى الفخراني) الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير. وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب، تتعرف على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل.

أليس فى بلاد العجائب

أما العرض المسرحى "أليس فى بلاد العجائب" الذى عرض فى 2019 وصلت إيراداته إلى 2 مليون جنيه فى 73 ليلة عرض.

مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان وليد طه، ويشارك بطولتها مروة عبد المنعم، ضياء شفيق، هانى عبد المعتمد، حسن الشريف، بسمة ماهر، هبة محمد، نور الشرقاوى، محمد عمر، كريم عبد الشافى، أحمد حمودة، أحمد شومان، أحمد عبد المعبود، عبد الحميد جبر، مصطفى محمد، ليلى عبد الحميد، عمر إيهاب، حمادة محمود، محمد فايز، محمود صلاح، نور شادى سرور، حور الشاذلى، أشعار عادل سلامة، ألحان جون خليل، موسيقى مارك إسكندر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، أعمال نحت ومناظر منذر مصطفى، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس نعيمة عجمى، ماسكات د. محمد سعد، مخرج منفذ إيهاب علوان، تأليف وإخراج محسن رزق.

قواعد العشق الأربعون

وتجاوز العرض المسرحي "قواعد العشق 40" للمخرج عادل حسان إيرادات المليون جنيه دون اعتماده على نجوم الصف الأول.

"قواعد العشق 40" مغامرة مسرحية للمخرج عادل حسان، دراماتورج وإشراف علي الكتابة رشا عبد المنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام، خيري الفخراني، وبطولة "بهاء ثروت، فوزية، عزت زين، دينا أحمد، هاني عبد الحي، احمد مجدي، إيهاب بكير، عادل رأفت"، المطربة أميرة أبو زيد، والمنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، وموسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، إضاءة إبراهيم الفرن، وأزياء مها عبدالرحمن.