بـ نحافة غير مسبوقة.. هنا شيحة تُثير ضجّة بظهورها الأخير… شكلها تغير 180 درجة | شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - نشرت الفنانة هنا شيحة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة ومختلفة تكشف جمالها.

وتألقت هنا شيحة مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الفوشيا والأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

إطلالة هنا شيحة على إنستجرام

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا شيحة، في المكياج على اللون الفوشيا للعيون الذي يكشف عن جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

هنا شيحة عبر إنستجرام

كما اختارت هنا شيحة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

مسلسل “بيت فرح”

وعلى الصعيد الفني، تلتقى الفنانة هنا شيحة والفنان أشرف عبد الباقي للمرة الثانية في مسلسل “بيت فرح” المكون من 18 حلقة، والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة ، وذلك للمرة الثانية بعد تعاونهما سويًا في فيلم “حب البنات” قبل 18 سنة وتحديداً عام 2004 وهو الفيلم الذى حقق نجاحاً مميزاً.

مسلسل “بيت فرح” فكرة يسري الفخراني وسيناريو وحوار هبة رجب، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج عصام شعبان، ويجرى اختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة تميداً لبدء التصوير مباشرة، وتدور احداثه في إطار اجتماعي حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه.

أحدث أعمال هنا شيحة

يُشار إلى أن أحدث أعمال هنا شيحة كان مسلسل “راجعين يا هوى” بطولة عدد من نجوم الفن منهم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف ، مصطفى درويش ، طه الدسوقي، تميم عبده، صفاء الطوخي، جالا هشام، سالي حماد، ريهام الشناوي، والوجه الجديد نانسي هلال”، كما يضم العديد من الفنانين الشباب.

وجسدت هنا شيحة خلال الأحداث دور فريدة الحبيبة القديمة لـ”بليغ أبو الهنا” ويجسده خالد النبوى، ولا تتخلى عن ذكرى حبها القديم له، وتظهر خلال الأحداث حبيسة لحظة في الماضى، لأنها تفتقر للوعي الكافي الذي يساعدها على إدراك أن قصة حبهما انتهت، فتواصل التمسك بحلمها.

وتدور أحداث المسلسل حول بعد تراكم ديون طائلة عليه في أوروبا، يعود بليغ إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.

وعرض لهنا شيحة مؤخرًا في السينمات فيلم “مربع برمودة” تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري، وتدور الأحداث حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وروجينا وتتوالى الأحداث.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »