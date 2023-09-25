فن ومشاهير

فيديوهات منى فاروق وشيماء الحاج وممارستهما للجنس وتطور جديد

0 نشر
0 تبليغ

قضية في تصعيد والتسريبات للصورة تستمر، وأفلامه مع الفنانات وسيّدات مصر في حالة تصعيد أيضاً.

اقرأ: القبض على وشيما الحاج بتهمة الفيديو الجنسي

بدأت القصة بعد إلقاء القبض على الممثلتين المصريتيْن، منى فاروق وشيماء الحاج، وتلاهما المحامية ، الراقصة كاميليا ومذيعة الـ MBC والآتيات كثيرات.

اقرأ: منى الغضبان نائمة على خالد يوسف وصور جنسية

وفي تطور جديد في قضية منى وشيماء، قرر قاضي المعارضات في محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في القاهرة، تجديد سجن منى فاروق وشيما الحاج، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، واتهامهما بنشر فيديوهات جنسية فاضحة، ونشر الرذيلة بالظهور في فيديوهات جنسية منتشرة على بعض المواقع.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا