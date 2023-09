ويل سميث صاحب كاريزما لا حدود لها.. وهكذا كانت بدايته قبل ان يصبح اشهر النجوم

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم العالمي الأميركي ويل سميث صاحب الكاريزما التي لا حدود لها، الذي قام بتحويل نفسه من شخصيته المبكرة في موسيقى الهيب هوب The Fresh Prince ومغني راب ليصبح نجما سينمائياً مؤديًا مرشحًا لجائزة الأوسكار وواحدًا من أكبر نجوم الحركة على الإطلاق.



بدأ سميث مسيرته المهنية في ثنائي الراب الشهير DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince، الذي أنتج أغاني ناجحة مثل "Parents Just Don't Understand" (1989) و"Summertime" (1991). لقد استفاد من شعبيته من خلال المسرحية الهزلية "The Fresh Prince of Bel-Air" (NBC، 1990-96) وحصل على أول شهرة درامية له بعد "Six Degrees of Separation" (1993). في منتصف التسعينيات، أصبح سميث نجمًا رئيسيًا في أفلام الحركة في أفلام "Bad Boys" (1995)، و"Independence Day" (1996) و"Men in Black" (1997)، وبدأ في كسب شهرة النقاد وجائزة الأوسكار لأدائه. باسم "علي" (2001). وفي الوقت نفسه، تصدر زواجه من الممثلة جادا بينكيت سميث التي تزوجها عام 1997 عناوين الأخبار بشكل رئيسي بسبب استقرارهما النادر وإخلاصهما للعائلة. على الشاشة، صعد سميث إلى قمة نجوم الحركة على الإطلاق، ليصبح واحدًا فقط من ثلاثة ممثلين حققوا سبعة أفلام متتالية بقيمة 100 مليون دولار بعد بطولة فيلم "I, Robot" (2004)، و"Hitch" (2005) و"I Am". أسطورة "(2007). نظرًا لأنه نال المزيد من الثناء على أدائه في "The Pursuit of Happyness" (2006) و"Concussion" (2015)، فقد كان سميث راسخًا جدًا لدرجة أن خيبات الأمل النقدية أو التجارية العرضية مثل "After Earth" (2013)، وهو فيلم خيالي من إخراج إم نايت شيامالان، وقام ببطولته ابنه جادن سميث، ولم يفعل الكثير للتأثير على جاذبيته. أثبتت النجاحات الشعبية مثل "Men In Black 3" (2012) و"Suicide Squad" (2016) أن سميث هو ذلك النجم النادر الذي تجاوزت روحه المعدية وتعدد استخداماته الحدود العرقية والأجيال، واجتذب باستمرار حشودًا قياسية لمغامرات الخيال العلمي. الكوميديا والدراما.