خالد صالح أكثر الممثلين احترامًا في مصر في جيله .. وهكذا اكتشفه المخرجون !

ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم ذكرى وفاة الممثل المصري خالد صالح الذي ولد في الجيزة في 23 كانون الثاني 1964، الذي توفي عام 2014 عن عمر يناهز 50 عامًا، وكان واحدًا من أكثر الممثلين احترامًا في مصر في جيله، وله قائمة رائعة من الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية.



يصادف يوم 25 ايلول الذكرى التاسعة لرحيل الممثل المصري الشهير خالد صالح، الذي توفي عام 2014 عن عمر يناهز 50 عامًا، متأثرًا بمضاعفات عملية القلب المفتوح بمستشفى مجدي يعقوب بأسوان.

شارك أثناء دراسته للقانون في العديد من العروض المسرحية الجامعية، عند افتتاح مسرح الهناجر في التسعينيات بدار الأوبرا المصرية، انضم إلى فرق مسرحية مستقلة وهواة في المسرح.

قام صالح بعدة أدوار خلال هذه الفترة، بما في ذلك دوره الرئيسي الأول في مسرحية "احتفال خاص على شرف العيلة" (1992)، التي كتبها سيد حجاج، والتي لفتت الانتباه إلى مهاراته التمثيلية الفريدة.

وبعد استمراره لعدة سنوات في المشاركة في العروض المسرحية، بدأ المخرجون السينمائيون يلاحظون مهاراته وإمكانياته السينمائية، وكان ذلك عندما بدأ مسيرته السينمائية.

أول ظهور سينمائي لصالح كان عام 1999 في فيلم جمال عبد الناصر – من إخراج أنور القادري – حيث لعب دور ضابط مخابرات. وفي نفس العام، ظهر أيضًا في الإنتاج التلفزيوني أم كلثوم، الذي لاقى متابعة واسعة خلال شهر رمضان.

انطلقت مسيرته السينمائية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من خلال أدواره الشريرة أو الطاغية في أفلام مثل ملكي إسكندرية وتيتو.

خلال هذا الوقت، كان يؤدي أدوارًا داعمة في ما يصل إلى أربعة أفلام سنويًا، ويعمل في مجموعة متنوعة من الأنواع من الكوميديا إلى الدراما والكوميديا الرومانسية.

ويعتبر دوره في فيلم تيتو للمخرج طارق العريان مع أحمد السقا نقطة الانطلاق الحقيقية في مسيرته السينمائية. كان الفيلم من أعلى الأفلام ربحًا في تاريخ السينما المصرية وحصل صالح على جائزة أفضل ممثل مساعد في المهرجان القومي للمسرح المصري عام 2005.

تشمل بعض عروضه الأخرى التي لا تنسى في السينما دور مسؤول حكومي فاسد في فيلم عمارة يعقوبيان المقتبس لعلاء الأسواني عام 2006، ودور ضابط شرطة فاسد في الفيلم الروائي الأخير ليوسف شاهين، هي فوضى.

وإلى جانب السينما، كانت مسيرته التلفزيونية مزدهرة أيضًا، حيث كانت عروضه سنوية تقريبًا.

وفي عام 2009 حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في المسلسل التلفزيوني تاجر السعادة في المهرجان العام للإعلام.

ومن أهم أدواره التلفزيونية دور الريان مع المخرج خالد يوسف، وفروان (الفرعون).

وكان صالح معروفًا بعمله الخيري مع المنظمات غير الحكومية المصرية. كما تبرع بمبلغ مالي للدورة الرابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إلى جانب المهرجان القومي السابع للمسرح. علاوة على ذلك، قام صلاح بتبني وتدريب ممثلين أصغر سنًا على الرغم من جدول أعماله المزدحم.

وكان آخر دور سينمائي له في فيلم الجزيرة 2 للمخرج شريف عرفة، حيث ظهر إلى جانب أحمد السقا وهند صبري.

توفي في 25 ايلول عام 2014 بعد تدهور حالته الصحية عقب إجرائه عملية قلب مفتوح في مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان.