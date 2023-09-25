ياسمين صبري عن إطلالاتها المكلفة ماديًا: مش بصرف ولا جنيه.. العلامات التجارية اللي بتصرف عليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكدت الفنانة ياسمين صبري، أن الجمال وحده لم يعد كافيًا للوصول إلى مكانة عالية بعالم الموضة والجمال.

وقالت ياسمين صبري، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: ربنا إنه أنعم عليا بنعمة الشكل، وده ساعدني وسهل عليا كتير عشان أكون واجهة، وطبعاً أنا كملت الباقي باللبس والإستايل.

وتابعت الفنانة ياسمين صبري: "أنا أول فتاة عربية تعمل مع العلامة التجارية المشهورة "كارتير"، وده من فضل ربنا عليا، وده حصل من غير واسطة أو غيرها، شكلي ساعدني وسهل عليا كتير عشان أكون واجهة.

وعن إطلالاتها المكلفة ماديًا، قالت الفنانة ياسمين صبري: مش بصرف ولا جنيه.. العلامات التجارية اللي بتصرف عليا.