ياسمين صبري: كنت أتمنى أكون سيدة أعمال أو محامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن المهنة التي كانت تتمناها لو لم تكن ممثلة، قائلة: "أنا لو مكنش ممثلة كنت أتمنى أكون سيدة أعمال أو محامية، بعرف أتناقش وبالي طويل وصبورة وعندي مرنة بدون عداءات".

وأضافت ياسمين صبري خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر، مساء الأحد: "فلسفتي في الحياة إن الدنيا جميلة وفيه نظرية اسمها النظارة الوردية"، متابعة: "ربنا أكرمني بنماذج كويسة، والستات اللي مش كويسة بطلعهم من حياتي".

وأكملت: "الراجل هو المشكلة اللي يوصل الست لعدم الإحساس بالأمان والثقة"، مضيفة: "خزان الثقة عند الست لما ينخفض دي مشكلة الراجل".