شارك فى 60 فيلمًا و100 مسلسل وكتب 3 أعمال.. عيد ميلاد محمود البزاوى

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان محمود البزاوى، اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وبدأ حياته الفنية عام 1985 بالمشاركة بدور صغير في مسلسل "المحروسة" ثم شارك في فيلم "الطوق والأسورة" واستمر في مشواره الطويل حتى أصبح قاسمًا مشتركًا في نجاح العديد من الأعمال التي يشارك فيها.

وصلت مجموع الأعمال التى شارك فيها محمود البزاوى خلال مشواره الفنى المستمر حتى الآن، إلى أكثر من 150 عمل مقسمة على 60 فيلمًا وأكثر من 100 مسلسل، كما شارك في تأليف وكتابة سيناريو وحوار أكثر من عمل فنى منهم مسلسل "الريان" بطولة خالد صالح، وفيلم "كلاشنكوف" بطولة محمد رجب، ومسلسل "لحظات حرجة".

شارك محمود البزاوى مع الزعيم عادل امام في عدد من الأعمال الفنية منها "النوم في العسل" عام 1996، "طيور الظلام" عام 1995 و"بخيت وعديلة" عام 1995، "رسالة إلى الوالي" عام 1998، اضافة إلى مشاركته مع الفنان الراحل أحمد زكى في فيلم "الهروب" وأيضاً فيلم "ناصر 56".

وشارك مع محمد هنيدى في عدة اعمال منها " همام في أمستردام و ومع الراحل نور الشريف في أفلام " مسجون ترانزيت وكتيبة الإعدام ومن اهم ادواره في الدراما دور اللواء صلاح الطوخى في مسلسل " كلبش " وادواره في مسلسلات " الاختيار والعائدون ولمعى القط و ريا وسكينة وليلالى الحلمية وغيرها

آخر أدوار محمود البزاوى فى الدراما كانت مشاركته فى مسلسل "الصفارة" وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة ، حاتم صلاح، إنعام سالوسة ماريا أسامة نجمة برنامج الدوم، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وضيوف الشرف محمد رضوان ومحمود البزاوي وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل.

كما شارك فى مسلسل "سوق الكانتو" من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.