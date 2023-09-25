هل جوناثان مايجورز متزوج من هذه الممثلة الشهيرة؟

ميرنا وليد - بيروت - لقد أسقط الممثل جوناثان مايجورز للتو تلميحًا كبيرًا بأنه والممثلة ميغان غود قد يكونان زوجًا وزوجة لأن الرجل وصفها بشيء لا تقوله إلا عندما تكون متزوجًا.



وكان الممثل في حفل "Black and White Gala" في العاصمة والذي استضافه التجمع الأسود في الكونجرس. كانت ميغان واحدة من الأشخاص الرئيسيين الذين تحدثوا في هذا الحفل الراقص، ويبدو أن جوناثان كان يدعمها على المسرح.

وقالت ميغان إنها سعيدة بوجودها هناك ورؤية الكثير من الوجوه السوداء تخرج من أجل قضية إيجابية. وفي نهاية تصريحاتها المختصرة، التفتت إلى جوناثان وقالت... "حبيبي، هل تريد أن تقول أي شيء؟"

وأجاب: "لقد سمعتم سيدتي، هذا هو الأمر".

كان رد فعل الجمهور مزدوجًا نوعًا ما... لقد هتفوا بالثناء، ولكن كان هناك أيضًا شعور بالتعجب بشأن ما أشار إليه للتو، أي أنها السيدة ماجورز.

لم يكن هناك أي تفاصيل أخرى من جوناثان أو ميغان، لكن الناس انطلقوا إلى السباقات عبر الإنترنت مع المؤامرة. من الواضح أن هذا سيكون أمرًا كبيرًا إذا كانا في الواقع متزوجين ... حيث أنهما كانا معًا كثنائي منذ بضعة أشهر فقط.