لورد تشارك تحديثًا صعبًا حول مرضها الغامض وحزنها

ميرنا وليد - بيروت - في رسالة إخبارية حديثة لمحبيها، شاركت الفنانة الأميركية لورد أنها توقفت عن تناول الدواء الذي كانت تتناوله طوال العقد الماضي.



وكتبت لورد في رسالتها: "الحبة الصفراء الصغيرة التي كنت أتناولها كل صباح لآلاف الصباح منذ أن كنت في الخامسة عشرة من عمري، توقفت عن تناولها منذ خمسة أيام. سأرى كيف ستسير الأمور".

وقالت لورد إن القرار يأتي وسط مشاكل صحية مستمرة ابتليت بها هذا العام، وقالت الشابة البالغة من العمر 26 عامًا: "جسدي ملتهب حقًا، ويحاول أن يخبرني بشيء وأحاول دعمه ولكن لا شيء يبدو أنه يساعدني وأشعر بالإحباط. أمعائي لا تعمل بشكل صحيح، بشرتي أسوأ من أي وقت مضى، لقد مرضت ست مرات".

ثم تحدثت لورد بصراحة عن علاقتها بجسدها، مشيرة إلى أنها شعرت بأنها أهملته في السابق.

وأضافت: "أدركت في وقت سابق من هذا العام أن الاستماع إلى جسدي أمر صعب بالنسبة لي، وهو شيء لم أتعلم أبدًا كيفية القيام به. لقد كنت أحاول تعليم نفسي ذلك هذا العام، لكن الأمر كان صعبًا في الواقع، والمواجهة الجميلة، جعلتني أدرك تمامًا كل الأوقات التي تجاهلتها فيها أو لم أعطها ما تحتاجه، أو أخجلتها بسبب القتال أو استجابة الرحلة، تناولت حفنة من الحبوب وتمكنت من العبور".

وبالإضافة إلى صحتها، قالت لورد إنها تعيش مع حزن القلب مرة أخرى.

وتابعت: "الأمر مختلف ولكنه نفسه. أنا أتألم طوال الوقت، وأنسى السبب ثم أتذكر. أنا لا أحاول الاختباء من الألم، فأنا أفهم الآن أن الألم ليس شيئًا يمكن الاختباء منه، وأن هناك بالفعل جمالًا رائعًا في التعامل معه. لكن في بعض الأحيان لقد سئمت من كوني مع نفسي".

ومع ذلك، ظلت متفائلة بشأن المستقبل، وقالت: "أعلم أنني سأنظر إلى هذا العام بحب وقليل من الرهبة، مع العلم أنه كان العام الذي أغلق كل شيء في مكانه، العام الذي نقلني من عقد العمل في طفولتي إلى العقد التالي العقد الذي وقالت لورد، التي قدمت عروضا في مهرجانات موسيقية هذا العام: "حتى من خلال كل هذا، أنا متحمسة للغاية. إنه أمر صعب عندما تكون فيه".