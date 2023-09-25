هالة صدقي مكرمةً في الولايات المتحدة الأميركية

ميرنا وليد - بيروت - تم تكريم الممثلة المصرية هالة صدقي، بجائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي من مهرجان المرأة في الولايات المتحدة الأميركية عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة".



صدقي نشرت فيديو من الحدث، وكتبت تعليقاً:"أمريكا وأوروبا والجاليات العربية وتكريم خاص من مهرجان المرأة بأمريكا".

"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.