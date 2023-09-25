ميرنا وليد - بيروت - طرحت النجمة العالمية شاكيرا أغنية El Jefe بالتعاون مع فويرزا ريجيدا وتتحدث الأغنية عن استغلال العمال وقلة الأجور.

شاكيرا أهدت الأغنية لمربية طفليها ليلي ميلجار تعويضاً على تصرف حبيبها السابق لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه معها.

وتتحدث شاكيرا في الأغنية عن بخل بيكيه متحدثةً بإسم ليلي : "لدي رئيس بشع لا يدفع أجر جيد، ويقتني سيارة مرسيدس بنز بينما أنا أصل إلى بيته على قدمي"، مع الإشارة أن بيكيه يملك سيارة نفس النوع.

تجدر الإشارة أن بيكيه كان قد طرد ليلي بسبب فضحها لخيانته لشاكيرا مع كلارا كيا، كما أنه لم يدفع أجرها.

لكن شاكيرا أعادت ليلي للعمل، وأعطتها شاكيرا مليون يورو لتطل في الكليب.

كانت هذه تفاصيل خبر شاكيرا تكشف عن المستور : بيكيه بخيل .. وهكذا عوّضت على المربية التي طردها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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