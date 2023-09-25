قضى 15 يوما في السجن بسبب أنغام.. مفارقات في حياة نجاح الموجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

"مزيكا"واحدة من أبرز الشخصيات، التي جسدها الفنان الراحل نجاح الموجي، صاحب أشهر حكم قضائي بالسجن، بدعوى السخرية من المطربة أنغام.

الفنان الراحل نجاح الموجي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر عام 1998، عن عمر ناهز الـ53 ، إثر معاناته من أزمة قلبية مفاجئة، حفلت سيرة حياته بمواقف عديدة، نرصدها مع حلول ذكرى رحيله.

اسمه الحقيقي عبدالمعطي محمد الموجي ، وولد يوم 11 يونيو 1945 في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية، و قديرا لدور شقيقه الأكبر، في حياته، اختار أن يقدم نفسه بالوسط الفني، باسم شقيقه "نجاح".

حصل الفنان نجاح الموجي على بكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ورغم انشغاله بالتمثيل إلا أنه استمر بالعمل في مجال الخدمة الاجتماعية، حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة.

بدأ الفنان الراحل، مشواره الفني مع فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" التي ضمت نجوم الكوميديا الضيف أحمد، وسمير غانم، وجورج سيدهم، وأول ظهور له، كان في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة"، في عام 1969 مع المخرج محمد سالم.

وصل رصيد نجاح الموجي، إلى أكثر من 150 عمل، منها مسرحيات: المتزوجون، لا مؤاخذة يا منعم، الأنون وسيادته، خد الفلوس واجري، مولد سيدي المرعب، المهزلة" وغيرها من الأعمال.

سنة 1992 عند تقديمه مسرحية "لا مؤاخذة يا منعم"، مع الفنانة مشيرة إسماعيل، والفنان حسن كامي، كان الفنان الراحل نجاح الموجي، في أحد مشاهدها يردد تعليقات ساخرة عن المطربين والمطربات، ومنهم المطربة أنغام.

وبعد حضور الفنانة أنغام، أحد عروض المسرحية، وهي متخفية، أقامت دعوى قضائية ضد الفنان نجاح الموجي، ووجهت له اتهاما بالسب والقذف.

وبعد رغض المطربة اعتذار الموجي، صدر ضد لفنان الراحل، حكم بالحبس لمدة 3 شهور، وبالفعل دخل السجن لمدة 15 يوما، قبل تقديمه استشكال علي الحكم، وحصوله على البراءة.