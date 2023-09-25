فن ومشاهير

أول تعليق من إلهام شاهين بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "الفريدو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تفاعلت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، مع متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسلها الدرامي الجديد "الفريدو" الذي تشارك في بطولته.

ونشرت إلهام، صورا للقطات من الحلقة الأولى، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا رب تكون الحلقة الأولى عجبتكم؟، الفريدو يوميا 8:00 pm على قناة ON والإعادة 10:00 pm على قناه On drama ".

مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

مسلسل "الفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، وندى موسى، إيمان السيد، وعدد من الفنانين.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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