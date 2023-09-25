الأربعاء.. "عرفت الهوى" على المسرح القومي احتفالا بالمولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفالا بالمولد النبوي الشريف، يقيم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمسية "عرفت الهوى" في التاسعة من مساء يوم الأربعاء ٢٧ سبتمبر الجاري على المسرح القومي بالعتبة.

"عرفت الهوى" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت، برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، فكرة وإعداد وإخراج خالد عبدالسلام، ويستمتع الجمهور بمجموعة من أشهر القصائد في حب الله ومديح النبى صلى الله عليه وسلم، غناء رحاب مطاوع، ألحان وغناء محمد عزت، مع الصوليست فريدة أسامة، نورا حسني.

كورال: فاطمة سيد، مريم نبيل، أحمد نبيل، نبيل حامد، سعد عادل، حمزة نبيل، الفرقة الموسيقية عود: داليا حافظ، جيتار: محمد حزين، أورج: سيف وائل، كمان: لواء يحيي، بيز: مصطفي معتز، رق: مصطفى كرم، إيقاع: أحمد علي، قانون: طاهر محمد، مصمم إضاءة: أبو بكر الشريف، ديكور: مي كمال، المساعدون: إيمان صلاح، سامى الوكيل، محمد ممدوح، فاطمة الزهراء، مخرج منفذ : هالة صلاح