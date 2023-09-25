محمود عبدالمغني: أعشق أداء الشخصيات الفقيرة والمهمشة و"ريشة الطبال" أصعب شخصية قدمتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال محمود عبدالمغني أنه لا يزال "هاوي" في مجال التمثيل ودائمًا يريد المزيد وأن يقدم أدوار مهمة وجديدة ومتنوعة.

وأضاف "عبدالمغني" خلال برنامج "واحد من الناس": "أنا عاشق للشخصيات الفقيرة والمهمشة وأحب أن ألقي الضوء عليها وأبرز مشاكلها، وأن أضع حلول لها من خلال عمل درامي أو سينمائي، وحاليا السينما والدراما تهتم بكل النماذج والأنماط"

وضرب "عبالدمغني" مثلا بدوره في "النبطشي" و"الركين"، وكشف سر من أسرار فيلم النبطشي أنه اندمج في مشهد وقال كلاما غير مكتوب وهو مشهد لا ينسى.

وعن أصعب شخصية أجاب: "ريشة الطبال في دم الغزال من أصعب الشخصيات، وأشار أنه يحب مسلسل طرف ثالث وأيضا ظل الرئيس، وعن مشهده كضيف شرف في فيلم "صاحب المقام" أجاب: تحدث معي المخرج ماندو العدل عن ذلك المشهد وقرأت الورق وتفاعلت مع الرسالة الرائعة للفيلم.

وتابع: "كنا بنصور في حي بولاق وكنت بذاكر المشهد كويس وسمعت الأذان وتحمست أكثر، وأنا بحب الإمام الشافعي جدا، وكان المشهد عن مقام الإمام الشافعي قوي ومؤثر وكان رد الفعل رائع على ذلك المشهد.

وكشف أنه قابل شاب شاهد الفيلم وتأثر بالمشهد كثيرا والتزم وبدأ يصلي، مشيرا إلى أنه أخذ جائزة عن هذا المشهد.

وعن البطولة المطلقة أجاب: أنا بجتهد وكل شيء نصيب، وبهتم بالأدوار وحب الناس، وأنا عندي قوة رفض لأي عمل مش بتأثر بيه، ومن الممكن إن ده يؤثر عليا ماديا ولكن دي شخصيتي وقناعتي.

وأوضح "عبدالمغني" أنه تعرض للإصابة في فيلم "حملة فرعون " بسبب انفجار شيء ما، وفي "ملاكي إسكندرية" قدمت أدوار خطيرة مثل قفزه من القطار.

واختتم حديثه قائلا: "مسألة ترتيب اسمي على أفيش العمل في البداية كنت أهتم بها، ولكني أسعى للوصول إلى حب الناس وهو الأهم"