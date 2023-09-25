بالصور.. العرض الأسباني "ألعاب نارية- جمرات الحياة" يتألق في مهرجان الإسكندرية المسرحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استضاف مسرح ليسيه الحرية مساء أمس العرض المسرحي الأسباني "ألعاب نارية- جمرات الحياة" الذي يشارك في الدورة ١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.

وقال مخرج العمل توني كاسلا إن عرض "ألعاب نارية- جمرات الحياة"، تدور قصته حول قصة كفاح، صداقة وأمل، والعمل استعراضي يقوم على الإيماءات والتعبير الجسدي بدون كلمات، لكي يصل إلى كل الناس في العالم.

وأضاف أن فرقة "انتشوكي تياتيري" المسرحية الإسبانية تأسست في مدريد عام 2012 وشاركت في أكثر من 150 مهرجاناً دولياً في أوروبا، وأفريقيا، والأمريكتين، وحصلت على أكثر من 80 جائزة محلية وعالمية.

يصاحب الفرقة إلى مصر في هذه المناسبة كلا من توني كاسلا (منتج، مخرج، ومؤلف درامي)، إدواردو منديث (مساعد مخرج) والفنانين كريستينا بياريبيرا، أدريانا جاليثيا، بول فورمنت واندرس بيثا.

وتتميز أعمال الفرقة الإسبانية بقدرة فائقة على الإبداع، والتركيز على أهمية الرسالة والتوظيف المثالي للموارد المحدودة.

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم ٢٢ سبتمبر بحفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية وذلك بحضور عدد من الفنانين، على رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة اسمه، حمدي الميرغني، إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، إسلام وسوف مدير المهرجان، أحمد صيام، عارفة عبدالرسول، والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة ولفيف من الفنانين و محبي المسرح.

ويشارك في المهرجان ١٤ عرض مسرحي من ١١ دولة وتم اختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التي ستشارك في المهرجان من (مصر وفلسطين - أسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة ).

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين ولكن ضعف الإمكانيات كان يعرقل أحلامهم، وصرح بذلك تامر طه مدير المركز الصحفي للمهر