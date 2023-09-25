نجوم الفن يشاركون باحتفالية السفارة السعودية في القاهرة باليوم الوطني الـ 93 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الفن، مساء أمس الأحد، على المشاركة باحتفالية سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة باليوم الوطني الـ 93 .

وكان من بين الفنانين الذين حضروا الاحتفالية كل من هاني رمزي ويسرا وإلهام شاهين وليلى علوي ولبلبة ونجوم مسرح مصر والإعلامي طارق علام، والإعلامي رامي رضوان والمطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والمطرب حلمي عبد الباقي.

كما حضر الاحتفالية أيضا المهندس طارق الملا وزير البترول، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وعلي المصيلحي وزير التموين، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وحسن شحاتة وزير العمل، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

وقال سفير المملكة في القاهرة السفير أسامة نقلي في كلمته خلال الاحتفالية: "نحتفي بمسيرة من الإنجازات الوطنية غير المسبوقة؛ وتمتد أيضا للإسهام في التنمية العالمية المستدامة".

وأشار نقلي، خلال كلمته بالحفل، إلى العلاقات التاريخية المميزة الممتدة بين مصر والسعودية والتي ترتقي إلى المستوى الاستراتيجي اللائق بمكانة البلدين وبما يخدم السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف، أن العلاقات بين البلدين تشهد نموًا في ظل قيادات البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، قائلا: "نحرص على التطوير الدائم لتلك العلاقات الأخوية".