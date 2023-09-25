شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة هنا شيحة عن صورة من كواليس تصوير حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" تأليف عمرو محمود ياسين والتي يتواصل تصويرها حاليًا، وظهر في الصورة جميع أبطال الحكاية أمامها وهم نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد إضافة إلى المخرج محمد الخبيرى.



ابطال حكاية ما تيجى نشوف من مسلسل 55 مشكلة حب

وانطلق عرض أولى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والتي تحمل إسم "الفريدو" أمس الأحد على قناة ON والحكاية مكونة من 10 حلقات، واشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وشارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما.

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة في الدراما مسلسل "راجعين يا هوى" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوى، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.