شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. احتفالية "دعونى أناجى حبيبى" في مهرجان سماع الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، تقام أكبر احتفالية دولية بعنوان "دعوني أناجي حبيبي" ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر الساعة الثامنة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، وذلك بمشاركة أكبر تجمع من فرق الإنشاد وفن السماع والمقامات الروحية والرقص الصوفى المولوى من مختلف ثقافات الشعوب، والمقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى ودعم د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة وقطاعات الوزارة المختلفة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

يشارك في المهرجان من الفرق والدول 30 فرقة، منهم الكونغوبرازفيل وتتارستان وباكستان والبوسنة والصين وجيبوتي والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وأندونسيا واليمن وقبرص ومصر، بالاضافة الى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر، مشيرا أن ضيف شرف المهرجان دولة الكونغوبرازفيل، وستقام احتفالية دولية كبرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تحت عنوان "دعوني أناجي حبيبي" يوم 26 سبتمبر، كما ستقام احتفالية ملتقى الأديان"هنا نصلى معا" الذي يعد أكبر ملتقى دولي لفن السماع والرقص الصوفى المولوى والختام يوم 28 سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي،ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر ، وقبة الغورى وبيت السنارى كما يكرم المهرجان من جنوب افريقيا الأسقف المتمرد ديزموند توتو، ومن إيطاليا د. جوزيبي سكاتولين، ومن أمريكا توماس ميرتون اوكسو، بالاضافة الى متحف الذاكرة والتسامح بالمكسيك، ودير سانت كاترين بجنوب سيناء.