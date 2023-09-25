شكرا لقرائتكم خبر عن نادى السينما يحتفل بمئوية سيد درويش بالإسكندرية الأربعاء 27 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل نادي السينما بمئوية فنان الشعب سيد درويش، بعد غدٍ الأربعاء 27 سبتمبر، بدار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش، وذلك في إطار التعاون بين دار الأوبرا المصرية والمركز القومى للسينما.

وتتضمن الاحتفالية، عرض الفيلم التسجيلي الوثائقى "بصمات" وهو عن المسيرة الذاتية والفنية لفنان الشعب سيد درويش، ويعق العرض ندوة فنية بحضور المخرج وائل شركس، ويدير الندوة الناقد السينمائى أحمد عسر

يذكر أن سيد درويش ولد فى الإسكندرية بحى كوم الدكة فى 17 مارس 1892 لأسرة فقيرة، تزوّج وهو فى سن السادسة عشرة فكان عليه أن يجد عملاً لكسب الرزق وتلبية احتياجات أسرته، فعمل مع بعض الفرق الموسيقية ولكنه لم يوفّق فى هذا العمل بسبب رؤيته الموسيقية المختلفة عن معايير زمنه التى تهتم للطرب والمغالاة فى استخدام الإمكانات الصوتية عن جماليات العمل ككُل والفكرة والهدف المنشودين منه.