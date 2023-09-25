هالة صدقي تحذّر من المهرجانات غير معروفة الهوية

حذّرت الفنانة هالة صدقي من المهرجانات غير معروفة الهوية، مؤكدة أنها لا تهدف إلا للمكسب المادي فقط ولا يهم القائمين عليها مصير الفن.

وقالت هالة في بيان لها: "انتشرت مؤخرًا عدة مهرجانات ومناسبات لتكريم الكثير من النجوم من خلال لجان غير معروفة الهوية وغير متخصصة لمجرد الكسب المادي من خلال الممولين، ولكن ليس لهم علاقه بالفن أو غيره فأصبحت مهرجانات تجارية، وهناك بعض المهرجانات تكون النتيجة حسب الأهواء والمصالح وأغلب اللجان لا يشاهدون أغلب الأعمال فكيف يصدرون حكمهم على زملاء لهم لم يشاهدوا أعمالهم بالكامل".

واستكملت: "هناك استفتاء ينشر صوراً لنجومه وأصدقائه وحسب أهوائه وبالطبع لا ينشر صور بقية الزملاء المرفوضين وهناك استفتاء ينشر لحفظ ماء الوجه ولإعطائه مصداقية لمدة يومين تلاته ويرفعه لأنه ببساطه عارف النتيجة".

واختتمت هالة صدقي بيانها قائلة: "ارحمونا من هذه المهرجانات العشوائية لأنها تؤثر سلباً على كل الزملاء الذين يبذلون الكثير من التعب والجهد ولا يجدون التقدير المستحق حتى وهم على علم أن أغلب المهرجانات تجارية".

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