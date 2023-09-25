شيرين عبد الوهاب تناشد النائب العام لاستعادة حسابها على منصة إكس

تقدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي للنائب العام المصري ضد مدير أعمالها السابق، لاستعادة حسابها على منصة التواصل الاجتماعي، إكس، تويتر سابقًا، وذلك بعد أن قام مدير أعمالها بحذف حسابها الرسمي على موقع منصة x، على خلفية استغلاله حسابها الرسمي وحصوله على أرباحه لنفسه.

استغلال مدير أعمال شيرين عبد الوهاب لحسابها على منصة إكس

في التفاصيل، تداولت التقارير الصحافية أن مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، بوصفه الأدمن للصفحة المملوكة للفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أقام "أكونت بيزنس" على الصفحة وقام بتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة. بهذه الطريقة تمكن مدير أعمال عبد الوهاب من التحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.

كان حسام لطفي، المستشار القانوني لشيرين عبد الوهاب، قد كشف عن تجاوز خسائر شيرين عبد الوهاب حاجز المليون دولار، بعد السطو على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناتها على موقع تبادل المقاطع المُصوّرة، يوتيوب، والتعاقد بدون علمها على بث أغنيات لها عبر منصات رقمية. خلال تصريحات إعلامية، أوضح لطفي أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري، لأن هذه الواقعة تُعتبر جريمة من جرائم المعلومات والتي تصل فيها العقوبة للسجن 3 سنوات بالإضافة إلى تعويض مادي.

شيرين عبدالوهاب تتقدم ببلاغ إلى النائب العام

يُذكر أنه في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، كانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قد تقدّمت ببلاغ إلى النائب العام ضد منتج شهير. متهمة إياه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر موقع تبادل المقاطع المُصوّرة يوتيوب دون علمها أو موافقتها.

خلال بلاغها الذي يحمل رقم 50638، أضافت عبد الوهاب أن هذا الشخص قام بنشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع وتربح منها. أوضح البلاغ أن الشخص المشكو في حقه تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية بحلفلك بدون الحصول على موافقة من شيرين عبد الوهاب، كما قام بالتعاقد مع موقع Spotify، بدون الحصول على إذن منها أيضًا.

اختفاء شيرين عبد الوهاب عن مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت عبد الوهاب، بالتزامن مع البلاغ الأول للنائب العام، عن أنه قد تم سرقة حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي جميعًا، فلم تنشر شيرين أي شيء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ 16 يناير من العام الجاري، وعلى منصة "إكس"، تويتر سابقًا، لم تنشر شيئا من 25 يوليو من عام 2022 سوى تغريدة واحدة بتاريخ 4 أغسطس 2023 تتحدث عن حالتها الصحية.

أما عبر حسابها على موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، فإنها لم تنشر أي منشور من تاريخ 22 ديسمبر من عام 2022، عندما نشرت الملصق الدعائي لحفلها في الكويت.

وعلق المستشار القانوني للفنانة شيرين ويدعى ياسر قنطوش، خلال تصريحات صحافية، قائلًا: "الفنانة شيرين تعاني منذ عدة أشهر بسبب عدم قدرتها الوصول إلى حساباتها في مواقع التواصل، إلى جانب طرح أغانيها بدون إذن". وكشف المستشار القانوني لعبد الوهاب أن من ضمن الأغنيات التي نشرها المشكو في حقه "سيدنا القماص"، مضيفا: "المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبدالوهاب ونشر هذه الأغنية عليها دون موافقتها".

شيرين عبد الوهاب ترد على شائعات انتحارها

من ناحية أخرى، كانت شيرين عبد الوهاب قد خرجت عن صمتها في بدايات أغسطس الماضي، وقامت بالرد على الشائعات المتداولة حول محاولتها التخلص من حياتها من خلال جرعة زائدة من الأدوية مؤكدة أن ما نشر عنها غير حقيقي. وقالت شيرين عبد الوهاب خلال تصريحات صحفية إنها تستمتع بإجازتها الصيفية مع أسرتها وبناتها ولا يوجد شيء صحيح مما نشر عنها.

تابعت شيرين عبد الوهاب، وفقًا لتقارير صحفية محلية، قائلة: "أنا كويسة جدًا ومفيش حاجة خالص وبصيف مع البنات، وربنا يرحمني منهم ومن الكلام اللي بيطلعوه عني من غير مناسبة".

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