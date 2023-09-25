سعد لمجرد يحتفل بعيد زواجه برسالة رومانسية لزوجته

حرص الفنان المغربي سعد لمجرد على الاحتفال بعيد زواجه الأول، على طريقته الخاصة، إذ نشر صورًا تجمعه بزوجته غيثة العلالكي، وعلق قائلًا برسالة رومانسية: «عيد ميلاد سعيد وذكرى سنوية سعيدة لزوجتي المذهلة! تقف بجانبي في السراء والضراء».

وتابع عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «أنا ممتن جدًا لحبك ودعمك.. سنوات عديدة أخرى من السعادة معًا أحبك بلا نهاية».

يذكر أن آخر أغاني سعد لمجرد «قولي متى- GuliMata»، وجمعته مع الممثلة الهندية جينيفر ونجت، وتم تصويرها في الهند، أما الفيديو كليب فقد حظي بمواصفات عالمية، قدم من خلالها قصة مستمدة من حكايات الحب التاريخية، وجسد فيها دور الحبيب الذي يتحدى كل المخاطر لإنقاذ حبيبته الأميرة من القصر، بعد أن أجبرها والدها الملك على الزواج من أحد الأمراء الأثرياء.

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