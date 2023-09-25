الفنانة شريهان تُهنئ السعودية باليوم الوطني الـ93

حرصت الفنانة شريهان على تهنئة المملكة العربية السعودية بـ اليوم الوطني السعودي الـ93، الذي احتفلت به المملكة أمس السبت 23 سبتمبر، وتمنت شريهان في تهنئتها للسعودية بهذه المناسبة، المزيد من التقدم والازدهار، حيث نشرت النجمة، صورة علم المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وعلقت: "تحية طيبة، وتهنئة من القلب وبفخر إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً كريماً بمناسبة اليوم الوطني السعودي". وتابعت: "اللهم زد بلادكم أماناً و ازدهاراً وسلاماً، ومزيداً إن شاء الله من التقدم والتنمية و الرخاء".

نشاط ملحوظ لشريهان على منصات التواصل الاجتماعي

وخلال الأيام الماضية، تفاعلت شريهان مع محبيها وجمهورها في أكثر من مناسبة، تارة نجدها تحتفل بيوم ميلاد ابنتها "تالية" الـ14، حيث شاركت محبيها هذه اللحظات السعيدة من خلال نشر مجموعة صور من الاحتفال عبْر حسابها الرسمي بـ"إنستغرام" معلقة: "تزيدينني فخراً بكِ كل يوم، لقد كانت أجمل رحلة شاهدتُك فيها تكبرين لتصبحي تلك الشابة التي أنت هي عليها اليوم.. أحبك يا قلبي وروحي".

وتارةً أخرى تظهر تفاجئ جمهورها بظهور مختلف وبسيط، من خلال صورة لها نشرتها عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث ظهرت شريهان آخر مرة وهي ترتدي "روب" من دون أن تضع أي مكياج على وجهها، وكانت تقف أمام مائدة طعام وبجانبها ابنتها "تالية".

مسرحية كوكو شانيل

وكانت شريهان قد عادت لجمهورها بعد غياب حوالي 20 عاماً، بـ مسرحية "كوكو شانيل" التي عُرضت عام 2021. مسرحية "كوكو شانيل" من بطولة: شريهان، سمر مرسي، إنجي وجدان، هاني عادل، تامر حبيب، وغيرهم نخبة من نجوم الفن، ومن إخراج هادي الباجوري، وتأليف الدكتور مدحت العدل. وجسدت شريهان خلال أحداث هذه المسرحية، شخصية كوكو شانيل، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة؛ فهي وُلدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

شريهان في مسلسل ومسرحية

يُذكر أن الكاتب والمؤلف الدكتور مدحت العدل، تحدث من قبل في لقاءٍ سابق له في برنامج "بالخط العريض"، المذاع عبر قناة الحياة، أنه سوف يتعاون من جديد مع شريهان في مسلسل ومسرحية، من دون الكشف عن أيّة تفاصيل تتعلق بهذه الأعمال.

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