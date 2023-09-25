أحمد سعد يوجه رسالة مؤثرة لابنته في عيد ميلادها

القاهرة - الخليج 365
شارك الفنان أحمد سعد، صورة تجمعه بابنته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.واحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة، وكتب: “هعيش عمري كله معجب بيكي وبتعجبني صورتي في عينيكي وبحس قدامك بانك اعظم انجازاتي كل سنة وانتي طيبة يا روح قلب ابوكي”.
وأحيا النجوم الثلاثة أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي حفلًا استثنائيا من إنتاج وتنظيم باشا غروب للمنتج حسين موسى، كان عنوانه الإبداع، تألق خلاله الثلاثي على مسرح ضخم ازدان باسمائهم و بإضاءات مبهرة و شاشات ضخمة.
وعلى وقع تفاعل جماهيري غير مسبوق وحضور كبير توافد على مسرح أرينا الكويت لحضور ثاني حفلات مهرجان "موسم الكويت ".
فضلا عن الألعاب النارية لأحمد عصام التي كانت أقرب الى لوحة صاغتها أنامل فنان سعى لتكامل الصوت والصورة فتحقق له ما أراد.
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