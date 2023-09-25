شكرا لقرائتكم خبر عن صورة هاتف كايلى جينر تؤكد علاقتها الجدية بـ تيموثى شالاميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت صورة لـ هاتف نجمة الواقع كايلي جينر، لها مع الممثل العالمى تيموثي شالاميت بشكل كبير بعد أن تم رصدها في أسبوع الموضة بـ ميلانو، ظهر الثنائي مؤخرًا معًا في حفل بيونسيه، وعلى الرغم من أن أيًا من النجمين لم يؤكد حالة علاقتهما، يبدو أن صورة شاشة هاتف جينر قد قدمت بعض الوضوح، وفقًا لـ موقع Elle.



كايلي جينر

والتقطت صورة لنجمة الواقع وهي تحمل هاتفها في عرض الأزياء يوم الخميس 21 سبتمبر الجارى، والشاشة في مواجهة الكاميرا، وكان من الواضح على شاشة القفل الخاصة بها صورة صريحة لها ووجوه شالاميت محتضنين بعضهما البعض.



هاتف كايلي جينر

ومنذ ذلك الحين، انتشرت صورة شاشة الهاتف الخاصة بجينر، حيث شارك الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الصورة وأنشأوا صورًا مضحكة عنها.

يأتي ظهور جينر المفاجئ في ميلانو بعد أيام من إخبار مصدر لـ Entertainment Tonight أن نجمة الواقع تشعر بالأمان الشديد في علاقتها مع شالاميت بعد ستة أشهر من المواعدة.



كايلي جينر وتيموثي شالاميت

بعد ظهورهما معًا في حفل بيونسيه، شعرت جينر بأنها مستعدة للإعلان عن العلاقة "لأنها واثقة وآمنة في علاقتهما"، كما قال المصدر، مضيفة أنها "تشعر وكأنها يمكن أن تكون على طبيعتها معه و تحب ذلك حقًا"، كما أوضحوا: "[إنهم] يتواصلون أيضًا على مستوى عميق، خاصة وأن تيموثي رجل يتمنى إنشاء عائلة ويتحدثون مع بعضهم البعض حول هذا الموضوع، ويعتقد أصدقاء وعائلة كايلي أن تيموثي رائعة ويحبون رؤيتها سعيدة".