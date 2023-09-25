القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان ونوال الزغبي

بـ«قبلة وعناق» على المسرح انتهى الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي الذي استمر لما يقرب من عام ونصف العام، قبل أن يعلنا تصالحهما أمام الجميع في حفل توزيع الـ«موركس دور» بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد ما تدخلت أطراف مشتركة بين النجمين لإنهاء الخلاف وإسدال الستار على تلك الأزمة.

بدأ الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي عندما ظهرت الأخيرة في أحد البرامج التلفزيونية في فبراير 2022، وبسؤالها عن إمكانية تقديم «ديو» غنائي مع محمد رمضان قالت إنَّها لا تعرف فنانًا بهذا الاسم ولم تستمع إلى أغانيه، وإنها حين تقدم «ديو» سوف يكون مع نجم كبير بحجم عمرو دياب أو وائل كافوري، وبالطبع هو ما أغضب محمد رمضان، الذي أعاد نشر الفيديو مرة أخرى عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلًا: «حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك وذاكرتك، نورتي تليفزيون مصر».

نهاية الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي على مسرح الـ «موركس دور»

وبحلول سبتمبر 2023، كان موعد نهاية الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي، إذ ظهر الإعلامي اللبناني جمال فياض على مسرح الـ«موركس دور» قائلًا: «ادعوا بكل محبة وطيبة سبيكة ومجوهرات الغناء اللبناني نوال الوغبي وفرعون الدراما المصرية محمد رمضان للصعود على المسرح»، وأوضحت نوال الوغبي أنَّ تصريحاتها السابقة كانت نتيجة «استفزاز» محمد رمضان لها على حد تعبيرها، وعقب محمد رمضان: «أنا واحد من جمهور نوال الزغبي ومن الملايين الذين يحبوها».

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