ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري علي ربيع، صور من كواليس مسلسله الجديد "نصي التاني" الذي سيعرض في 28 سبتمبر /ايلول الحالي.

و كتب علي ربيع: "من كواليس مسلسل نصي التاني، مع المخرج الجامد أستاذ عمرو صلاح، طبعًا هو بيقولي حاجة هنا المفروض إن لما أعملها تضحك فـ مش عارف، ربنا يستر و المسلسل ميطلعش أكشن.. هايتعرض 28 سبتمبر"

و يلعب علي ربيع دور شاب يبحث عن فتاة ليتزوجها، و خلال بحثه يقابل كثير من الفتيات لكنه يتعرض لعدة مواقف كوميدية تجمعه بهم.

كانت هذه تفاصيل خبر علي ربيع يشوق متابعيه لـ"نصي التاني" .. وهذا موعد العرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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