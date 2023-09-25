ميرنا وليد - بيروت - تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، مع احتفال لاعبي النصر باليوم الوطني للمملكة، ومع كلمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باللغة العربية بشكل خاص.
وانتشر مقطع فيديو ، أظهر كواليس تحضيرات لاعبي الفريق للاحتفال باليوم الوطني السعودي، وهم يرتدون الزي التقليدي للمملكة.
وقال كريستيانو رونالدو باللغة العربية في مقطع الفيديو: "يالله... يالله"، ما أثار تفاعلا واسعا.
ونشر تركي آل الشيخ، عبر خاصية الحالة لصفحته الخاصة على موقع التواصل، لقطة من مقطع الفيديو، لقول رونالدو باللغة العربية: "يالله... يالله".
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ سعيد جداً بكلمات كريستيانو رونالدو .. وهكذا تفاعل معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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