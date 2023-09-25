بلقيس تتحدث عن لجوئها الى طبيب نفسي في بداية حياتها الفنية

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن عدة أسرار من حياتها الشخصية وبداياتها في الفن، حيث قالت إن مكوثها في المنزل خلال عام ونصف العام، خلال جائحة كورونا جعلها تعيد النظر في كثير من الامور والاشخاص حولها.

اتخذت قرارات هامة غيرت مسار حياتها منها قرار انفصالها عن زوجها سلطان عبد اللطيف وهي لا تندم على أقدامها على الزواج ولا تمانع تكرار هذه الخطوة في حياتها عندما تكون الظروف مناسبة.

وأوضحت بلقيس خلال لقاء على تلفزيون أبو ظبي، أنها واجهت تحدياً كبيراً في بداية مسيرتها الفنية للتخلص من مرض الرهاب الاجتماعي والقلق، وقررت الاستعانة بطبيب نفسي من أجل العلاج وتحقيق حلمها والعمل في الغناء.

ولم تتردد بلقيس في توجيه النصائح الى الفتيات لتعزيز ثقتهن بأنفسهن طالبة منهن عدم مقارنة أنفسهن مع ما تشاهدنه على وسائل التواصل الاجتماعي.