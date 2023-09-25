هيثم نبيل يتعاقد مع روتانا على ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعاقدت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مع المطرب والملحن هيثم نبيل، ومن المقرر أن تطرح الشركة أولى أغاني ألبومه في الأيام المقبلة، والذي انتهى من تسجيله كاملا خلال الفترة الماضية، ويستعد لطرحه قريبا عبر القنوات والمنصات الموسيقية العالمية والإذاعات المصرية والعربية.

وقال هيثم نبيل في تصريحات صحفية فور تعاقده مع روتانا: "تشرفت أمس بالتوقيع لشركة روتانا و إن شاء الله الألبوم بداية نزوله في الأيام المقبلة"، وأبدى هيثم سعادته بالانضمام لمؤسسة روتانا ومشاركة كل القائمين عليها في مرحلته القادمة.

كما توجه بالشكر لسعيد إمام، علي حفاوة الاستقبال، وأردف: "إن شاء الله أكون عند حسن ظن الشركة وحسن ظن جمهوري".

الجدير بالذكر أن المطرب والملحن هيثم نبيل لقب مؤخرا برائد أغاني المسلسلات، نظرا للنجاحات التي حققها خلال السنوات الأخيرة بأغنياته وألحانه لعدد من المسلسلات المصرية والعربية، مع كبار نجوم الغناء والطرب، ويعد من أبرزها مسلسلات: "البرنس، جعفر العمدة، توبة" وغيرها، كما حقق نجاح كبير في أغاني الأفلام وكان آخرها "هارلي، ع الزيرو" وغيرها