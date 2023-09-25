بعد الحلقة الأولى..كيف علق الجمهور على أداء إلهام شاهين في مسلسل"الفريدو" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حصدت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، عدة إشادات من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن دورها في مسلسل "الفريدو" الذي تخوض بطولته مع الفنان أحمد فهمي، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من العمل أمس الأحد، على شاشة قناة "أون".

وجاءت تعليقات الجمهور على أداء إلهام شاهين، كالتالي، كتبت مايا محمود: "أكثر من رائعة، مبروك يا جميلة". وكتبت ميرفت: "ممتازة وفنانة جامدة وبدون نقطة مكياج". وكتبت فريدة مازن: "طبعا أداء راقي، احساس عالي جدا كأنه حقيقة، يا ريت تعملي ورش للتمثيل تعلمي الناس المبتدئة الجمال ده". وكتبت صوفا بكري: "والله خلتيني أدمع بجد عملتي المشهد حلو جدا وانتي بتكلمي أحمد فهمي، يا رب منشوفش حاجة وحشة في حبايبنا يا رب".

بينما كتبت مريم محمد: "تحفة الحلقة وإبداع دايما من حضرتك، أي عمل فيه إلهام شاهين دايما أكثر من رائع مدرسة فنية كبيرة". وكتبت إلهام: "الدور مفاجأة ويجنن" . وكتبت دنيا حسام: "حلوة جدا ومؤثرة" . وكتبت عفاف: "رهيبة يا إلهام من أول حلقة".

فيما كتب منير ياسر: "حالة نضج فني عظيمة أستاذة إلهام". وكتبت رونز جاويش: "إيه الجمال والتمثيل ده مش ممكن يكون تمثيل دي مشاعر حقيقية

ونظرات طبيعية جدا انتي بيتبهريني إزاي، بعيط من أقل أداء ليكي بالتوفيق ومش جديد عليكي أبدا التمثيل الرائع ده انتي نجمة التمثيل

والأداء والأولي ربنا يحفظك".

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الفريدو" ظهور صوت الدكتور مصطفى محمود، وهو يقول "بدون الحب مكنش ممكن يبقى فيه بيت، أو عش، ولا أسرة، وبدون الأسر

مكنش هيبقى فيه أمم ولا شعوب، وصانع العمار هو الحب".

وظهرت "ثريا" التي تقدم شخصيتها إلهام شاهين في منزلها وبدأ عليها أعراض مرض الزهايمر بعد اكتشاف نسيان مكان الساعة وهي في جيب القميص الذي ترتديه.

ويظهر"فريد - أحمد فهمي" بإيطاليا وهو يحضر الطعام ثم يبدأ التجول داخل أحد المقاهي وبعدها يجلس على ترابيزة ويباشر أعماله.

ويتلقى شقيق فريد - أمير شاهين، مكالمة تليفونية تفيد بتوجهه إلى عمته "ثريا" لأنها خرجت من المنزل ولم تعد إليه مرة أخرى.

مسلسل "الفريدو" يعرض في تمام الساعة 8 مساء على قناة ON والإعادة 10 مساء على قناة On drama ".

"الفريدو" عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

مسلسل "الفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، وندى موسى، إيمان السيد، وعدد من الفنانين.