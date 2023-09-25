اليوم.. حمادة هلال يحيي حفلا غنائيا في محافظة قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحيي النجم حمادة هلال اليوم حفلا غنائيا في مدينة قنا الجديدة، وسط حضور جماهيرى كبير.

ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي اشتهر بها منها: "الأيام، مش هقول، أم أحمد وأشرب شاي، وكأني معاك" وغيرها

وتم إستقبال "هلال" من مطار الأقصر وسط عدد كبير من الجماهير من أهل محافظة قنا، لإلتقاط الصور معه.

وطرح مؤخرا النجم حمادة هلال أحدث أغنياته بعنوان "متحملاني"، على موقع يوتيوب، وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

يذكر أن حمادة هلال يستعد للجزء الرابع من مسلسل "المداح" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

وكان الفنان حمادة هلال، قد قدم مسلسل «المداح 3»، في رمضان 2023، تحت عنوان "أسطورة العشق"، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: رانيا فريد شوقي، يسرا اللوزي، حنان سليمان، هبة مجدي، تامر شلتوت، خالد زكي، خالد سرحان، محمد رياض، وهو من إخراج أحمد سمير فرج