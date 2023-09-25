شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يحيى حفلا غنائيا فى محافظة قنا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم حمادة هلال اليوم حفلاً غنائيًا فى محافظة قنا، وسط حضور جماهيرى كبير، ويقدم خلاله باقة مميزة من أغانيه التى اشتهر بها منها "الأيام، مش هقول، أم أحمد وأشرب شاى وكأنى معاك" وغيرها من الأغانى الرومانسية .

وتم استقبال "هلال" من مطار الأقصر وسط عدد كبير من الجماهير من أهل محافظة قنا، لالتقاط الصور معه.

وطرح مؤخرًا النجم حمادة هلال أحدث أغنياته بعنوان "متحملاني"، على موقع يوتيوب، وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

يذكر أن حمادة هلال يغيب عن السينما منذ 5 سنوات حيث كان آخر أفلامه "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، إيناس على وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.





وطرح مؤخرًا النجم حمادة هلال أحدث أغنياته بعنوان "متحملاني"، على موقع يوتيوب، وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

يذكر أن حمادة هلال يغيب عن السينما منذ 5 سنوات حيث كان آخر أفلامه "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، إيناس على وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.